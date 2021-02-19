تعديلات علي لقاح «جونسون» ضد كورونا قبل الموافقة على اعتماده

كشف آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض المعني برصد ومتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، عن مدى إمكانية تقديم اللقاح الذي تنتجه شركة "جونسون" لمكافحة فيروس كورونا، على جرعتين بدلا من واحدة.وقال "سلافيت" في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن شركة جونسون تختبر حاليا فعالية لقاحها الذي يأتي بجرعة واحدة، بتقديمه على دفعتين، قبل الحصول على موافقة لاستعماله في مكافحة عدوى فيروس كورونا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وحقق اللقاح نتائج إيجابية في التجارب التي أجريت عليه، إذ بلغت فعاليته 66 % للوقاية من فيروس كورونا، بينما وصل هذا الرقم إلى 57 % لدى اختباره في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وخلافا للقاحين المصرح باستخدامهما في الولايات المتحدة وهما من إنتاج شركتي "فايزر" و"موديرنا"، فإن لقاح "جونسون" لا يتم شحنه مجمدا.