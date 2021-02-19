«روبرت كوخ» يتوقع المزيد من عدوى كورونا في ألمانيا

يتوقع معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض مزيدا من التفشي في إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة.وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، في برلين اليوم الجمعة: "نحن على أعتاب نقطة تحول مجددا، على الأرجح، الاتجاه الهبوطي للأسابيع الماضية لم يعد مستمرا على ما يبدو".وذكر فيلر أن هناك استقرارا في عدد الإصابات الجديدة في كثير من الولايات، لكن الأعداد لا تزال عند مستوى مرتفع للغاية.وقال: "لا نعرف على وجه التحديد بعد ما إذا كانت المتغيرات المثيرة للقلق تلعب دورا في ذلك"، موضحا أن نسبة الإصابات بمتغير كورونا "بي 7.1.1" تزيد بوتيرة سريعة.ولذلك، توقع فيلر مزيدا من التفشي خلال الأسابيع المقبلة حتى بين الشباب، وقال: "سيكون هناك المزيد من الإصابات بين الشباب والمراهقين والأطفال".