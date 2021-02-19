وحدة الصم الأسقفية: كورس لتعليم لغة الإشارة المصرية

تنظم وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر كورس لتعليم لغة الإشارة المصرية للمتكلمين فى مارس المقبل.وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم: أن الورشة تتضمن ثلاثة مستويات يقدم فيها تعلم موضوعات مختلفة حسب كل مستوى على مثال الأسرة، البيت، الملابس، الغذاء، الوظائف والأوراق الرسمية، الدين، الوزارات والمؤسسات والاتحادات، التعليم، الصحة، الرياضة، الفنون والإعلام، الألوان، الأعياد والمناسبات، المتاحف، الاتجاهات والطرق والمواصلات والميادين، التجارة، الأعمال السياسية، االقانون، الوقت، فصول السنة، المدن الإقليمية والعالمية، البيئة والطبيعة والحيوانات، الأفعال والأدوات والصفات، قواعد اللغة العربية، إشارات عامة، الأرقام، الكمبيوتر.وأوضحت وحدة الصم فى بيانها: أن مدة المستوى شهر بواقع يومين فى الأسبوع على أن يقدم الكورس أونلاين من خلال برنامج زووم لمراعاة التباعد الاجتماعى نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد إذ يكون الإشتراك من خلال استمارة التسجيل الخاصة بوحدة الصم.وأضافت وحدة الصم: يهدف هذا التدريب لمعرفة المتكلم ببيئة وحياة الشخص الأصم للمساعدة فى دمجه فى المجتمع بشكل طبيعى ومعرفة احتياجاته.وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.