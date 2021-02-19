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محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف بناء مخالف وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:04 م
إزالة التعديات الزراعية
إزالة التعديات الزراعية
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي بدر إيتاي البارود عن إزالة 2 حالة تعدي عبارة عن، إزالة سور مخالف بطول 1200 متر من الحجر الدبش خارج الحيز بمنطقة مفارق التحرير بمركز بدر.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة خنيزة التابعة لقرية النبيرة، بإيتاي البارود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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