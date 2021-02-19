إيقاف بناء مخالف وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي بدر إيتاي البارود عن إزالة 2 حالة تعدي عبارة عن، إزالة سور مخالف بطول 1200 متر من الحجر الدبش خارج الحيز بمنطقة مفارق التحرير بمركز بدر.كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة خنيزة التابعة لقرية النبيرة، بإيتاي البارود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.