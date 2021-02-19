«بلومبرج» تدعو بايدن لمعاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة وتيجراي

دعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة التحرك لفرض عقوبات رادعة على النظام الإثيوبي ورئيس وزرائه آبي أحمد، على خلفيات أزمات تسببت فيها منها الحرب الأهلية والأحداث في تيجراي وأزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن القيادة الامريكية يمكن أن يكون لها دور كبير في إنهاء تلك الأزمات.وقالت "بلومبرج" إن الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا، والتي وصلت إريتريا بالفعل وامتدت الآن إلى السودان، تهدد القرن الأفريقي بأكمله، وتنذر بكارثة إنسانية ما يشير إلى وجود حاجة ماسة للإدارة الأمريكية لاستعادة السلام الغائب في المنطقة من خلال معاقبة إثيوبيا وردعها.وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الصراع بدأ في إثيوبيا في نوفمبر الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قواته إلى إقليم تيجراي الشمالي، موطن أقوى معارضيه السياسيين، جبهة تحرير تيجراي الشعبية، والذي زاد الأمر سوءا هو تقديم إريتريا، التي أنهت رسميا حربا طويلة مع إثيوبيا قبل عامين، تعزيزات لحليفتها الجديدة، وتابعت ادى ذلك إلى هروب عشرات الآلاف من سكان تيجراي إلى السودان المجاور، مما أدى إلى إجهاد موارد البلد المجاور بينما لا يزال عدد أكبر من النازحين داخليًا يعيشون في مخيمات اللاجئين، مستمرًا حتى الآن".ولفتت "بلومبرج"، إلى أن أبي أحمد منع مراقبي حقوق الإنسان وجماعات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة من الوصول الكامل إلى مناطق النزاع، مضيفة أن هناك العديد من التقارير الموثوقة التي تفضح الفظائع التي ارتكبتها القوات الإثيوبية ووكلائها في تيجراي، فضلا عن اتهام الاتحاد الأوروبي القوات الإريترية بـ "تصعيد العنف العرقي".وترى الوكالة الأمريكية إن الوضع الآن يزداد سوءا بعدما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بإرسال دبابات ومدفعية بقرب الحدود مع السودان، لافتة إلى وجود نزاعات طويلة الأمد بين البلدين حول الأراضي، بجانب النزاع على الموارد المائية منذ أن أقامت إثيوبيا سدًا عملاقًا على النيل الأزرق.وأضافت أن مصر والسودان يقفان في جانب واحد ضد المواقف الأحادية الجانب لأثيوبيا في ظل إصرارها على مواصلة بنائها لسد النهضة، مؤكدة ان البلدين يخشيان هلاك مواردهما الزراعية إذا مضت إثيوبيا في خططها لملء السد.وذكرت الوكالة الأمريكية أن قيام الاتحاد الأوروبي بتعليق ما يقرب من 90 مليون يورو (108 ملايين دولار) من المساعدات للحكومة في أديس أبابا، لم يكن لها أي تأثير واضح، حيث لم تفعل الأمم المتحدة أكثر من هز أصابع الاتهام برفض وإدانة تصرفات أبي أحمد، وهو ما يشير إلى ضرورة تحرك إدارة الرئيس جو بايدن.وواصلت تقريرها مؤكدة أن " الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على حكومة أبي أحمد، وتحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى أبي حول الأزمة الإنسانية في تيجراي، ودعت وزارته إلى انسحاب القوات الإريترية. بعد إخطار الحكومة بذلك، مضيفة يجب أن تكون الإدارة مستعدة لفرض عقوبة إذا فشل أبي في الاستجابة بشكل مناسب للتحركات الأمريكية".وأضافت "بلومبرج"،:يجب على الولايات المتحدة تجميد مزايا التجارة التفضيلية التي تتمتع بها إثيوبيا، كما ينبغي لها أن تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح نظام أبي أحمد، وفرض وعقاب مناسب لمن تثبت إدانتهم. يجب مواجهة أي مغامرة إثيوبية في السودان بعقوبات أشد، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية."واختتمت قائلة "في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل إجراء مفاوضات بين إثيوبيا والسودان، وبين أديس أبابا وتيجراي لحل النزاعات القديمة. إذا لم يستطع الاتحاد الأفريقي التوسط في مثل هذه المحادثات، فيجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك."