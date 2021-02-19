نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

تفقد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظة أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمركز الفتح لجعلها قرى نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يرافقه عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركز.حيث تفقد نائب المحافظ أماكن تركيب الكابلات ومحولات الكهرباء الجديدة فضلا عن أعمال تدبيش وتبطين الترع بالمركز مؤكدًا أن العمل يجري في إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بالقري المستهدفة.ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تتم بالقرى الأكثر احتياجًا ومتابعة تنفيذ المشروعات للوقوف على الاحتياجات وتذليل العقبات للانتهاء منها في أسرع وقت لافتا إلى أن المبادرة تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها في 150 قرية على مستوى المحافظة في مرحلتيها الأولى والثانية مما سيحدث تغيير شامل بتلك القرى ويعود على المواطن بشكل مباشر ويكفل له مستوى معيشي كريمة.