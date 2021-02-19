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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:59 م
قطر كورونا
قطر كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 437 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و28 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 159518 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9989 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1491675 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9942 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 256 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 289 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 149320 حالة.
قطر تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا
قطر تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا

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