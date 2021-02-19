استقرار نسبي في حالة الطقس بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الحمعة، استقرارًا في الأحوال الجوية على مدار الساعات الماضية من اليوم، في ظل التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية بتوقع باستمرار موجة الطقس البارد اليوم الجمعة.فيما شهدت سماء المحافظة ظهور بعض السحب المتقطعة وسط انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بين جميع الأجهزة الخدمية لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن التقلبات الجوية.