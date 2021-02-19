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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران أسوان يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:57 م
الأنبا هدرا
الأنبا هدرا
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا هدرا، مطران أسوان، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان،
واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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