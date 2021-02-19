شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، انقلاب يخت "خاص"، بنهر النيل فرع رشيد، نتيجة سوء الأحوال الجوية.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع انقلابيخت "خاص"، بنهر النيل فرع رشيد.وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة تزامنًا مع موجة الطقس السييء التي تضرب جميع المحافظات، تسببت في انقلاب يخت "خاص"، متوقف بنهر النيل بين منقطتي العبارة ومسجد أبو مندور.كما تبين أن اليخت الخاص كان على متنه شخصان يقومان بحراسته وسقطوا بمياه نهر النيل "فرع رشيد"، وتمكنوا من الخروج دون حدوث إصابات، وذلك بسبب تعرض مدينة رشيد الساحلية خلال الساعات الأولي من اليوم لهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة.وتشهد مدن وقرى المحافظة، موجة من الطقس السييء المصحوب بانخفاض شديدة في درجات الحرارة، تزامنًا مع موجة الطقس السييء التي تعرضت لها البلاد.