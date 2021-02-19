رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب يخت «خاص» بنهر النيل فرع رشيد نتيجة سوء الأحوال الجوية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:55 م
انقلاب يخت
انقلاب يخت
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، انقلاب يخت "خاص"، بنهر النيل فرع رشيد، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع انقلابيخت "خاص"، بنهر النيل فرع رشيد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة تزامنًا مع موجة الطقس السييء التي تضرب جميع المحافظات، تسببت في انقلاب يخت "خاص"، متوقف بنهر النيل بين منقطتي العبارة ومسجد أبو مندور.

كما تبين أن اليخت الخاص كان على متنه شخصان يقومان بحراسته وسقطوا بمياه نهر النيل "فرع رشيد"، وتمكنوا من الخروج دون حدوث إصابات، وذلك بسبب تعرض مدينة رشيد الساحلية خلال الساعات الأولي من اليوم لهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وتشهد مدن وقرى المحافظة، موجة من الطقس السييء المصحوب بانخفاض شديدة في درجات الحرارة، تزامنًا مع موجة الطقس السييء التي تعرضت لها البلاد.

موضوعات متعلقة

وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق بالأعلى للإعلام

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

الصور

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الأكثر قراءة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

مدينة العجائب على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية

«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين