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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:55 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء فريق مبادرة "شباب يدير شباب "YLY" والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطويرها وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعلي عبدالله رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

طرح اللقاء المشكلات الموجودة داخل المجتمع، وتبادل الأراء والأفكار لوضع الحلول المناسبة لها.

واستعرض المحافظ فعاليات ومشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، حيث يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894، بهدف تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمبادرة "شباب يدير شباب" والتي تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا منوها إلى تذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.

ووجه المحافظ بتفعيل الأنشطة والاهتمام بالأعمال اليدوية للشباب وتفعيل تدريبات الدمج للمعلمين وإجراء المسابقات والأنشطة المختلفة، فضلًا عن تكريم ذوي الهمم فضلًا عن الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم بالمنشأت التعليمية والمدارس حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بهذا القطاع الهام، مضيفًا أن ضرورة التنسيق بين مسئولي التربية والتعليم والوحدات المحلية بالقرى والمراكز لإزالة الإشغالات والمرافق أمام المدارس وتنفيذ حملات نظافة ورفع القمامة بصفة دورية فضلًا عن إجراء الصيانة اللازمة لبعض المدارس وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة.
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»
محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

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