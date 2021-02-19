جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 6 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية – مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 1 قضية.وفى مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات عاملين)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1187 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 175 حكما قضائيا متنوعا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.