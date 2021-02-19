تشديد الإجراءات بمطاري شرم الشيخ والغردقة استعدادًا لعودة الرحلات الروسية

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية بمطارى شرم الشيخ والغردقة، بعد موافقة السلطات الروسية على استئناف الرحلات السياحية الروسية أواخر مارس المقبل بعد انقطاع 6 سنوات.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بالمطارين تلقت إخطارين من إحدى شركات الطيران الخاصة الروسية بتسيير رحلات جوية فى الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل، حيث وافقت سلطة الطيران المدني المصرى على استقبالها.وأشارت المصادر، أن حصول المطارين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، ساهم بشكل كبير في عودة الرحلات الجوية الروسية وعدد آخر من الرحلات السياحية القادمة من مختلف دول العالم خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن اتباع اساليب الحماية الأمنية المشددة أسوة بكبريات المطارات العالمية.وتابعت المصادر، أن مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين سيشهدا خلال الفترة القليلة المقبلة زيادة الحركة الجوية السياحية المنتظمة وغير المنتظمة "الشارتر" الوافدة من مختلف دول العالم، في ظل تشديد الاجراءات والتدابير الاحترايزة والوقائية المتبعة بالمطارين، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات واطقم الطائرات.