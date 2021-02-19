الإمارات تسجل 3140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 3140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 169526 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 365017 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 20 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1093 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4349 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 351715 حالة.