سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

سقطت سياره ملاكى، اليوم الجمعة، في ترعة بمدخل كفور الغاب بمصرف الطلمبان أبوعياد في مركز كفر سعد بدمياط، وتجمهر الأهالي في محاولة لانتشال السائق وإخراج السيارة.وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإخراج السيارة.تحركت قوة أمنية من قسم شرطة كفر سعد بدمياط وتمكنت من إخراج السائق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف وتم تسيير حركة السير المروري نسبيًا على الطريق.