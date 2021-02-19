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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:06 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، بلاغًا يفيد بعثور المواطنين على حوت عملاق من النوع الأحدب على أحد شواطئ البحر الأبيض المتوسط ببلطيم، ويصل وزن ذلك الحوت لـ12 طنًا ويصل طوله 12 مترًا حسب المعلومات الأولية الواردة بعد معاينته.

وعلى الفور شكلت محافظة كفر الشيخ، فريقًا متخصصًا للتعامل مع جثمان الحوت وبحث ملابسات ماحدث وكيفية نفوقه.

والحوت الأحدب هو واحد من أنواع الحيتان الكبيرة، ولكنه لا يزال حوالي نصف حجم الحوت الأزرق فقط، وهو من الحيتان الأكثر ضوضاء، فيستطيع إصدار الأصوات لمدة تصل إلى 15 دقيقة في كل مرة، وأصوات الحوت الأحدب هي الأصوات الأكثر تنوعًا في المملكة الحيوانية، بدءًا من الصئيل العالي النبرة، حتي الغرغرة، فالذكور فقط هم من يغنون، والخبراء يعتقدون أنهم يفعلون ذلك لجذب انتباه الإناث لمعرفة أنهم في المنطقة.

والحوت الأحدب من السباحين المهرة الأقوياء، فهو يستخدم زعنفة الذيل بطريقة واسعة النطاق، لدفع نفسه في المياه، وأحيانًا يستخدم هذه الزعانف للخروج من الماء.

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