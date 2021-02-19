«مسألة المرأة في قلب إعادة الإحياء الروحيّ».. ندوة بـ«ميدان المنيرة»

ينظم المعهد الدومنيكيّ للدراسات الشرقيّة، في السادسة من مساء الأحد المقبل، محاضرةً بعنوان «مسألة المرأة في قلب إعادة الإحياء الروحيّ للإسلام»، والتي تقدمها الدكتورة أسماء المرابط، عبر البثّ المباشر، ضمن سلسلة محاضرات «ميدان منيرة».في هذه المحاضرة، من المقرر أن تناقش الدكتورة أسماء المرابط قضيّة المرأة التي ما زالت تمثّل مسألة مركزيّة في النقاشات المعاصرة في العالم العربيّ الإسلاميّ بشكلٍ عامّ وبالنسبة للحركة الإصلاحيّة في الإسلام بشكلٍ خاصّ. واليوم بل ومنذ تسعينات القرن الماضي، يسعى توجّه نسائيّ في الإسلام إلى طرح رؤيّة جديدة نسويّة وإصلاحيّة للقرآن الكريم والأحاديث النبويّة من شأنها أن تزعزع أساس التفسير الدينيّ الأبويّ. ويهدف هذا التوجّه إلى تقديم بديل روحانيّ نسائيّ لـ«إخفاء» الأزليّ للمرأة انطلاقًا من نهج دينيّ جديد يتوافق مع وجهات النظر والخيارات الخاصّة بالنساء المسلمات اليوم.يذكر أن أسماء المرابط طبيبة وباحثة. تدير حاليًا كرسي «النوع» بالمؤسّسة الأوروبّيّة العربيّة بجامعة غرناطة وهي عضو باللجنة العلميّة بالمعهد الوطنيّ لحقوق الإنسان بالمغرب. صدرتْ لها مؤلّفات عدّة تُرجمتْ إلى لغاتٍ مختلفة، من بينها «الإسلام والمرأة: القضايا المثيرة للجدل» عن دار جاليمار، جائزة جراند أطلس ٢٠١٧.