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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«القومي السينما» يعرض «إخوان النازي» بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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يواصل نادي "سينما الشباب" بالاسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعالياته في السادسة مساء غدا السبت الموافق ٢٠ فبراير
بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم خلال الفعاليات عرض الفيلم التسجيلى "إخوان النازي" للمخرجة" جيهان يحي"، والفيلم تم إقامة العرض الخاص له بالدورة ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى وتم الإشادة به من النقاد والجمهور.

و يعد "إخوان النازي" أول فيلم من إنتاج مصري يكشف بالمشاهد المصورة الحقيقية النادرة والوثائق الحكومية البريطانية والألمانية والأمريكية أسرار فرقة "إخوان النازي" التي شكلها حسن البنا المرشد العام الأول لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاربت مع الرايخ الثالث النازي بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

كما يعرض أسرار تشكيل فرقة "إخوان النازي" مع تفاصيل تجنيد حسن البنا كعميل رسمي بدوام كامل لحساب الرايخ الثالث الألماني، مع مُستندات تجنيد البنا وكيف تواصل مُرشد جماعة الإخوان من القاهرة عن طريق الشفرة مع الاستخبارات النازية في برلين.

ويكشف بالمُستندات البريطانية الرسمية عن تفاصيل خيانة البنا للفريق عزيز المصري من كبار قادة الجيش المصري قبل ثورة يوليو 1952، وأسرار العملية النازية السرية لتقويض الاقتصاد المصري وماذا حدث للجُنيه المصري الورقي في عام 1942، وتفاصيل اختراق عميلة بريطانية شابة لبيت حسن البنا في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، كما يكشف الفيلم عشرات الأسرار الموثقة بالمشاهد المصورة وشهادة الشهود.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي" و الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" لمناقشة الافلام مع الجمهور.

جدير بالذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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