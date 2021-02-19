خطأ بريء.. «كلنا ميركل» هاشتاج لدعمها بعد نسيان الكمامة (فيديو)

فى موقف وخطأ غير مقصود، ركضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسرعة داخل قاعة بعد إلقائها خطابا عن فيروس كورونا المستجد، بعد أن نسيت كمامتها على طاولة داخل القاعة.وهرولت ميركل داخل البوندستاج البرلمان الألماني قبل أيام مسرعة بعد أن انتبهت أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول الوباء.وأثار الفيديو الذى رصد خطوات ميركل المسرعة حديث السوشيال ميديا ووسائل التواصل فى ألمانيا.وحظي المقطع الممتد لعشر ثوان فقط، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع تويتر فقط بعد أن تناقلته وسائل إعلام محلية معلقة عليه بأنه " خطأ بريء من المستشارة الألمانية".وعقب انتشار الفيديو، انتشر هاشتاج "كلنا ميركل"، للتضامن معها، والتأكيد على مدى تكرار مثل تلك المواقف مع كل واحد منا على الرغم من مرور أشهر على الجائحة، التي وضعت ملايين البشر تحت أمر الكمامة.وألقت ميركل الخطاب التى دافعت فيه عن سجلها في مكافحة الوباء، داعية إلى تجديد التفاؤل على الرغم من الإغلاق الصارم للدولة الأوروبية.وشددت ميركل على ضرورة فعل كل ما هو جاد للسيطرة على الموجة الجديدة من الوباء، مناشدة الألمان للصبر.واختتمت ميركل خطابها قائلة "في النهاية يمكننا أن نفعل ذلك معا ونهزم الوباء ونقود بلدنا إلى مستقبل أفضل".وعقب ملاحظتها نسيان كمامتها، هرولت للقاعة مرة أخرى، وارتدت القناع وحاولت كبح ابتسامتها بعد خطئها البريء، لينتشر بعدها هاشتاج على تويتر "كلنا ميركل".