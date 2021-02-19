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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

8 مارس.. البابا يترأس أولى قداسات الصوم الكبير بالأنبا بيشوي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:36 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستقبال الصوم الكبير 8 مارس المقبل ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتى تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم «صوم القيامة»، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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