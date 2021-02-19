لليوم الرابع.. استمرار كسح مياه الأمطار في كفرالشيخ (صور)

تشهد مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، استمرار أعمال رفع مياه الأمطار لليوم الرابع على التوالي، أثناء وبعد هطول الأمطار على عدد من المدن والقرى، صباح اليوم، وانتشرت معدات مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع مياه الأمطار، كما تمكن مجلس مدينة كفرالشيخ من إيقاف أعمال بناء مخالف بغرب المدينة أمام مسجد الرحمة.وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة. ‏وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، تم إيقاف أعمال بناء مخالف بغرب المدينة أمام مسجد الرحمة، كما تابع أعمال رفع مياه الأمطار بغرب وشرق المدينة، وبعدد من قرى المركز، ومنها قرى إسحاقة والقرضا ودفرية وشنو، وصندلا، وغيرها من القرى، موجهًا بالاهتمام بمحيط جميع المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ودور العبادة.وأضاف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم الانتهاء من رفع مياه الأمطار بعدد من أحياء المدينة ومنها الميدان ومحرم والشركات والكشلة،شارع الجيش طريق بسيون حى جنوب، وشارع السينما وشارع سعد بحى جنوب، وجاري العمل في رفع مياه الأمطار بتقسيم الحلو بحى شمال، وما زال العمل مستمر لاستكمال أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولًا بأول، وتسليك خطوط الصرف الصحي، وفتح المطابق.وأكد أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أن العمل مستمر لليوم الرابع، لرفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، وقرى المركز، كما تابع رفع مياه الأمطار حول وداخل المدارس وحول المصالح الحكومية، وأضاف هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى غازى، أنه تابع أعمال كسح مياه الأمطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة، وعدد من القرى المحيطة بالمدينة، ورفع مياه الأمطار حول المصالح الحكومية.وقال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه أعلن استمرارحالة الطوارئ والأزمات، لمجابهة الطقس المصحوب بالأمطار الرعدية الشديدة على السواحل الشمالية، مؤكدا استعداد كافة القرى لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والتخلص منها فورا، بمضخات ومواتير وماكينات زراعية، وغواطس وسيارات وجرارات سحب وشفط المياه، كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى المركز.وأضاف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه تابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، بالإضافة إلي تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.وقال شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، ما زال العمل مستمر لرفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة، وبقرى سد خميس، والفقهاء القبلية، والفقهاء البحرية، والروضة، والعبايدة، وقرى الحدادي، والبلاصى، ودمرو، وتابع تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.وأكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تابع أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين وأمام المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس بالمدينة، وكذا بقرى التفتيش والزعفران، والكفر الشرقي، والبنا، وكوم الحجر، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي.وقال أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، تابع أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة والقرى ومنها قرية الكوم الطويل والكراكات، وابشان، والجرايدة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الأمطار ومواجهة التغير في الأحوال الجوية.وأضاف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أن أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بالمدينة والقرى مستمر، وجار رفع مياه الأمطار من قرى المرازاقة، وقونة، وصروه، وشباس عمير، والبكاتوش، كما تابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والأحياء.