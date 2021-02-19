بعد تجديده.. محافظ مطروح يفتتح مسجد الحرمين بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وحسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، مسجد الحرمين بعد احلاله وتجديدة، بمنطقة الريفية، وذلك بحضور عضو مجلس النواب وعددا من مديري الإدارات وأهالي المنطقة.وأوضح حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح في تصريحات لـ"الدستور، أن مسجد الحرمين علي مساحة 300 متر حيث تم احلاله وتجديده.وأكد أن تكلفة إحلال وتجديد مسجد الحرمين بمنطقة الريفية بلغت 2 مليون جنيه من قبل وزارة الأوقاف.