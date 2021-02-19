رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

5 وافدين يفوزون فى مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الدينى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:09 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
فاز خمسة طلاب وافدون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة لعام2021م، دورة المرحوم المغفور له فضيلة الشيخ "محمود خليل الحصري" تحت شعار" الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي" والمنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، ونظرًا لما وجده مركز تطوير الطلاب الوافدين من نماذج موهوبة وأكثر من رائعة من الطلاب الوافدين في المجالات المختلفة.
حرصت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، على مشاركة هؤلاء الطلاب في فعاليات المسابقة؛ لدعم الطلاب وتشجيعهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفردية المتنوعة والمتميزة، وكما ذكرنا سابقًا شارك في هذه المسابقة 52 شابًا يمثلون أكثر من 22 دولة، من بينهم 21 طالبًا من طلاب معاهد البعوث الإسلامية، وبعد الانتهاء من فعاليات المسابقة، والاستماع إلى جميع المتسابقين.

اجتمعت لجنة التحكيم الدولية في المسابقة برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح وقد انتهت إلى النتائج التالية: فوز (15) متسابقًا من بينهم خمسة طلاب وافدون تمكنوا من الفوز في كل فرع من فروع المسابقة الأربعة وأسماؤهم كالتالي:

- الفائز في مسابقة الفرع الأول" حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة: الطالب محمد الفاتح بن محمد حسنيل من دولة ماليزيا.

- فاز في مسابقة الفرع الثاني (الصوت الحسن في التلاوة المجود) كل من:

- الطالب سيد عبدالراشد من دولة أفغانستان والطالب محمد مصطفى نيانج من دولة السنغال.

- الفائز في مسابقة الفرع الثالث (حفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث) الطالبة سودة ثابتة من دولة إندونيسيا.

- الفائز في مسابقة الفرع الرابع (الابتهال والإنشاد) الطالب لحسن فتان من دولة الجزائر.

وأثنت لجنة التحكيم على المستوى المتميز للطلاب الوافدين، فضلًا عن إتقانهم للنطق السليم للغة العربية، وأكدوا مدى إدراك المتسابقين لفهم معاني القرآن وقدرتهم المتميزة في تجويده وتلاوته وعلى براعة أصواتهم.

موضوعات متعلقة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الصور

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

اليابان: تراجع إصدار جوازات السفر 70% وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين

مناقشات كتب وورش فنية بـ «ثقافة الجيزة»

«قصور ثقافة القليوبية» تنظم أنشطة وورش «أونلاين»