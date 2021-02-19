5 وافدين يفوزون فى مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الدينى

فاز خمسة طلاب وافدون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة لعام2021م، دورة المرحوم المغفور له فضيلة الشيخ "محمود خليل الحصري" تحت شعار" الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي" والمنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، ونظرًا لما وجده مركز تطوير الطلاب الوافدين من نماذج موهوبة وأكثر من رائعة من الطلاب الوافدين في المجالات المختلفة.حرصت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، على مشاركة هؤلاء الطلاب في فعاليات المسابقة؛ لدعم الطلاب وتشجيعهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفردية المتنوعة والمتميزة، وكما ذكرنا سابقًا شارك في هذه المسابقة 52 شابًا يمثلون أكثر من 22 دولة، من بينهم 21 طالبًا من طلاب معاهد البعوث الإسلامية، وبعد الانتهاء من فعاليات المسابقة، والاستماع إلى جميع المتسابقين.اجتمعت لجنة التحكيم الدولية في المسابقة برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح وقد انتهت إلى النتائج التالية: فوز (15) متسابقًا من بينهم خمسة طلاب وافدون تمكنوا من الفوز في كل فرع من فروع المسابقة الأربعة وأسماؤهم كالتالي:- الفائز في مسابقة الفرع الأول" حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة: الطالب محمد الفاتح بن محمد حسنيل من دولة ماليزيا.- فاز في مسابقة الفرع الثاني (الصوت الحسن في التلاوة المجود) كل من:- الطالب سيد عبدالراشد من دولة أفغانستان والطالب محمد مصطفى نيانج من دولة السنغال.- الفائز في مسابقة الفرع الثالث (حفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث) الطالبة سودة ثابتة من دولة إندونيسيا.- الفائز في مسابقة الفرع الرابع (الابتهال والإنشاد) الطالب لحسن فتان من دولة الجزائر.وأثنت لجنة التحكيم على المستوى المتميز للطلاب الوافدين، فضلًا عن إتقانهم للنطق السليم للغة العربية، وأكدوا مدى إدراك المتسابقين لفهم معاني القرآن وقدرتهم المتميزة في تجويده وتلاوته وعلى براعة أصواتهم.