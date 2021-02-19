«النهار» تفتح تحقيقًا مع تامر أمين وتعتذر لأهل الصعيد



وأكدت الشبكة، فى بيان لها، أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته، هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكانت لهم بصمات كبيرة في كل المجالات.



وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هن تاج على الرءوس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة.



وشددت الشبكة تقديرها لغضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج على الرءوس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

أعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود الذي جاء في برنامج «آخر النهار» على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.