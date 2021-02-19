حبس عاطل ضبط بـ 10 كيلو حشيش في البساتين

قررت نيابة البساتين، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 10 كيلوجرامات حشيش داخل سيارة يقودها في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – أمن القاهرة)، من ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام – 3 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 774 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.