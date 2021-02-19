«مصر للطيران» تنقل 5168 راكبا عبر 63 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 63 رحلة دولية وداخلية وتجارية لنقل 5168 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.ومن المقرر ان تسير الشركة 44 رحلة دولية إلى كل من بيروت، چوبا، بغداد، كازابلانكا، ابوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، إسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، أثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، أربيل، الخرطوم.و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 5168 راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.