أمريكا تجدد التزامها لإنهاء الحرب في أفغانستان ودعم العراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التزام بلاده بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أفغانستان ودعم القوات العراقية.وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ركزوا خلال اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء دفاع الحلف على العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق إلى جانب استعدادات الحلف العسكرية.وفيما يتعلق بأفغانستان، توجه وزير الدفاع الأمريكي بالشكر للحلفاء على التزامهم المستمر ببعثة الدعم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.وأبلغ " أوستن" نظرائه من دول الحلف أن الولايات المتحدة تجري مراجعة شاملة لشروط اتفاقيتها مع حركة طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف قد التزمت بهذه الشروط، موضحا أنه ملتزم بالتشاور مع الحلفاء والشركاء طوال هذه العملية، وطمأن الحلفاء بأن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان.وفيما يتعلق بالعراق، أكد وزير الدفاع الأمريكي مجددًا التزام الولايات المتحدة بدحر تنظيم داعش الإرهابي، واحترام سيادة العراق وضمان الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، لافتا إلى أن الهجوم الصاروخي الأخير على "أربيل" يؤكد أهمية استمرار العمل في المنطقة.ووفقا للبيان، ناقش "أوستن" أيضًا الحاجة إلى الاحتفاظ بقوات وقدرات جاهزة لدعم عمليات الناتو المستمرة والاستجابة الفورية للأزمات الناشئة، مشيرا إلى التقدم المحرز في مبادرة جاهزية الناتو وجهود الحلفاء لإعادة بناء ثقافة الاستعداد.