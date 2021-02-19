عضو «علمية كورونا» يوضح آلية علاج مرضى الأورام المصابين بكورونا

قال الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن علاج فيروس كورونا لمريض الأورام لا يختلف عن الحالات الأخرى، لكنه يستلزم توقف علاج الأورام مؤقتًا لحين التعافي من الفيروس، على أن يتم ذلك من خلال قرار مشترك من طبيب الأورام وطبيب الأمراض الصدرية وفقًا لحالة المريض.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته جمعية شرق المتوسط للأورام، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء، للحديث عن أورام الرئة وكيفية حماية مرضى الأورام من فيروس كورونا، وأفضل العلاجات المتاحة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.وطالب عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، مرضى الأورام بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في التعاملات اليومية، وعند الذهاب إلى المنشآت الصحية لتلقي جلسات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، مؤكدًا تطبيق المستشفيات لقواعد صارمة فيما يخص نقل العدوى.كما أكد " النادي" ضرورة الفحص الدقيق من قبل الطبيب المختص وعدم الاكتفاء بالكشف الظاهري، في حال وجود بعض الأعراض مثل الكحة المستمرة لأكثر من أسبوعين وعدم الاستجابة للعلاج، وألم الصدر، لأن هذه الأعراض قد تكون مؤشر على الإصابة بأورام وليس فيروس كورونا.