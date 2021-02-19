أبرز المعلومات عن الشهيد أحمد الجنيدي الذي افتتحت «الأوقاف» مسجده

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، مسجد الشهيد أحمد حسين الجنيدي بالهضبة الوسطى بالمقطم، ويعد الشهيد قيمة وطنية وشهيدا في سبيل الوطن.وولد المقدم أحمد حسن الجنيدي، 481979، وتخرج سنة 2001 من الكلية البحرية وعمل بالقوات البحرية (الغواصات – الإنقاذ البحري).واستشهد أمام دار البحرية بالإسكندرية بطلق ناري أثناء قيامه بعمله في كمين المحروسة يوم 1682013، له ولد واسماه مروان ونور ابنته الصغيرة.كان الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، قد افتتح مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدي، شهيد القوات المسلحة بالهضبة الوسطى المقطم اليوم.ويلقي "طايع" خطبة الجمعة بالمسجد، تحت عنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، وسط حضور عدد كبير من رجال القوات المسلحة.وشددت وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين "الأولى والثانية"، مراعاة للظروف الراهنة.