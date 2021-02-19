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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استشاري: هناك تشابه بين أعراض فيروس كورونا وحالات أورام الرئة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد جاب الله استشاري علاج الأورام، إن فيروس كورونا انعكس سلبيًا على تشخيص حالات أورام الرئة، موضحًا أن تشابه الأعراض بين الإصابة بالفيروس مع بعض الحالات التي قد تكون مصابة بأورام الرئة، جعل هؤلاء المرضى يتلقون علاج كورونا ويضيعون فرصة التشخيص المبكر للسرطان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية شرق المتوسط للأورام، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء، للحديث عن أورام الرئة وكيفية حماية مرضى الأورام من فيروس كورونا، وأفضل العلاجات المتاحة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وأكد أن عقار "ريمديسفير" أمن على مرضى الأوررام في حالة إصابتهم بكورونا، لافتًا إلى العلاجات الحديثة للأورام، سواء العلاجات المناعية والموجهة، ساعدت على إطالة عمر المريض حتى في المراحل المتأخرة.

وكشف عن أن أورام الرئة من أعلى الأورام الموجودة في مصر، وأنها تأتي في المرتبة الأولى عند الرجال، وفي المرتبة الثانية عند السيدات بعد أورام الثدي.

وأردف: 90% من حالات أورام الرئة كانت بسبب التدخين، وأنه كلما زادت سنوات التدخين زادت احتمالية الإصابة بالأورام، لافتًا إلى أنه يمكن حساب معامل التدخين من خلال عدد السجائر اليومية مضروب في عدد سنوات التدخين.

وتابع: إذا كان الرقم أعلى من 400 تزداد احتمالية إصابة الشخص المدخن بأورام الرئة، وشدد على ضرورة خضوع المدخنين للفحص الدوري لضمان الاكتشاف المبكر في حالة الإصابة.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام وحدة الأدوية المتخصصة بإحدى شركات الدواء التي حصلت على ترخيص تصنيع "ريمديسفير"، إن الشركة وفرت الدواء من منطلق المسئولية الطبية والمجتمعية كشركة عالمية.

وتابع: أظهرت الأبحاث والدراسات ان مرضى سرطان الرئة اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وارتفاع خطر حدوث مضاعفات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أنه في ضوء هذا اليوم العلمي تقوم بنشر التوعية تجاه المرض والإعلان عن توافر علاج ريمديسفير، وهو العلاج الوحيد المعتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الكورونا في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر.

ونوه إلى أن مصر كانت من أول 3 دول في العالم قامت بإنتاج واستخدام علاج ريميدسفير، مشيرًا إلى أن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا من الأفضل على مستوى العالم ويتم الإشادة به في المحافل الدولية.

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