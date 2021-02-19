«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

صدر حديثا عن سلسلة كتاب اليوم الطبي٬ كتاب جديد بعنوان "عجائب وغرائب علمية" تأليف الكتور السباعي حماد٬ أستاذ علم التشريح والأنسجة والأجنة بجامعة فرجينيا الأمريكية.ويؤكد المؤلف "أن العجائب والغرائب في مخلوقات الله لا تُعد ولا تُحصى ويصعب حصرها في مؤلف واحد، وبحكم عملي في الأبحاث والتدريس في كليات الطب لسنوات طويلة صادفني الكثير منها ورأيت نشر بعضها بطريقة مبسطة في ست مجموعات مدعومة بالصور، حرصت على تنويعها ما بين الإنسان والحيوان والطير والنبات وبعض الكائنات الدقيقة إضافة إلى عدد من المنوعات، مع الحرص على مواكبة آخر الأبحاث العلمية في كل معلومة".ويؤكد السباعي: أن ما أدهشني عند إعداد هذه الغرائب كيف أن بعض الشعراء والبسطاء من عامة الناس كانوا سباقين عبر التاريخ إلى فهم بعضها بفراستهم وفطرتهم وصاغوا لها أمثالا شعبية معبرة عنها بكل دقة، وذلك قبل أن يتوصل العلماء إلى فهم أساسها العلمي الدقيق في السنوات الأخيرة فقط بعد تطور التقنيات العلمية الحديثة.