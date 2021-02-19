الاتحاد الأوروبي سيضاعف مساهمته في آلية «كوفاكس» للقاحات لمليار يورو

قال مصدر أوروبي اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال اجتماع مجموعة السبع مضاعفة مساهمته في نظام التطعيم ضد فيروس كورونا لتصل إلى مليار يورو.وستعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال الاجتماع أيضا عن تبرع الاتحاد بمئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم حملة التطعيم في إفريقيا، بحسب المصدر نفسه.