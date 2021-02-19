1901 إصابة جديدة و157 وفاة بكورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 557 ألفًا و58 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن 157 مريضا توفوا جراء الإصابة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفًا و829 وفاة، مضيفة أن 537 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 512 ألفًا و789 متعافيًا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 32 ألفا و440 حالة.