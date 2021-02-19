فلسطين: استمرار انتهاكات الاحتلال صفعة للمجتمع الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تعد صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات التي تحرم الفلسطيني من أبسط حقوق الإنسان الأساسية.وأدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن منطقة أبوالعجاج شمال مدينة أريحا، واعتبرته ممارسة لأبشع أشكال العنصرية والكراهية.وأكدت أن قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في منطقة أبوالعجاج، وإغراق مئات الأراضي الزراعية، وغرق خيام المواطنين في حمصة بالأغوار بعد هدم مساكنهم وتشريدهم، مشاهد تظهر عنصرية الاحتلال، ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات والجرائم اليومية المتواصلة، هدفها ابتلاع وسرقة الأرض الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.وشددت على أن السلوك الدولي لا يشجع ولا يؤسس لمنهج السلام، إن لم يكن يشجع دولة الاحتلال على استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني.