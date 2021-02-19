«الرزق يحب الخفّية».. سوق الجمعة بالوراق يتحدى الأمطار (صور)

شهد سوق الجمعة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة زحاما شديدا من قبل المواطنين والبائعين صباح اليوم على الرغم من الطقس السيئ وهطول الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة."الدستور" قامت بجولة في أرجاء السوق لرصد حركة البيع والشراء وإقبال الزبائن وكيفية تعامل البائعين مع الظروف الجوية القاسية."أكل العيش مر" بهذه الكلمات بدأت إحدى البائعات بالسوق حديثها لـ"الدستور" والتي أكدت أنهم اعتادوا على هذا الطقس من كل عام في فصل الشتاء إلا أن هذا لم ولن يمنعهم من النزول للسوق للحصول على قوت يومهم.ومن جانبه أوضح سيد محمد أحد البائعين أن يوم الجمعة هو ذروة البيع والشراء لديهم لذلك لا يلتفتون للطقس والأمطار قائلا "لو هنبص للمطر والسقعة يبقا مش هننزل طول فصل الشتاء".أضاف عبده مجدي أحد الباعة أنهم يتخذون كافة احتياطاتهم خلال فصل الشتاء خاصة أيام هطول الأمطار ويحضرون أغطية كافية للبضائع حتى لا تتلف من الأمطار.