رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان: تراجع إصدار جوازات السفر 70% وسط جائحة كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:17 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهدت عملية إصدار جوازات السفر في اليابان خلال عام 2020 الماضي، تراجعا بنسبة 70.3% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وهو أدنى مستوى منذ 48 عامًا، مما يعكس انخفاضًا في عدد المسافرين خارج البلاد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، إن الإصدار الشهري لجوازات السفر انخفض بشكل حاد منذ ربيع العام الماضي تقريبًا عندم فرضت الدول في جميع أنحاء العالم قيودًا صارمة على حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الخارجية اليابانية بأن إجمالي جوازات السفر اليابانية السارية، بلغ حوالي27.71 مليون حتى نهاية عام 2020 الماضي، بانخفاض قدره 2.56 مليون عن عام 2019.

موضوعات متعلقة

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

سيد عبد الحفيظ يحتوي ثورة علي معلول بسبب "تهمة التهرب"

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الصور

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية

«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين

مناقشات كتب وورش فنية بـ «ثقافة الجيزة»