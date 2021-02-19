اليابان: تراجع إصدار جوازات السفر 70% وسط جائحة كورونا

شهدت عملية إصدار جوازات السفر في اليابان خلال عام 2020 الماضي، تراجعا بنسبة 70.3% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وهو أدنى مستوى منذ 48 عامًا، مما يعكس انخفاضًا في عدد المسافرين خارج البلاد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، إن الإصدار الشهري لجوازات السفر انخفض بشكل حاد منذ ربيع العام الماضي تقريبًا عندم فرضت الدول في جميع أنحاء العالم قيودًا صارمة على حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأفادت الخارجية اليابانية بأن إجمالي جوازات السفر اليابانية السارية، بلغ حوالي27.71 مليون حتى نهاية عام 2020 الماضي، بانخفاض قدره 2.56 مليون عن عام 2019.