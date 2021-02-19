8777 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، تسجيل 8777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و623 ألفًا و218 حالة.وذكرت الوزارة في بيان نقله "راديو بولندا، أنه تم تسجيل 241 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 41 ألفًا و823 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و365 ألفًا و216 شخصًا، وذلك بعد تسجيل تعافي 6550 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.