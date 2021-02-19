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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع فترة سماح لمدة 6 شهور لطلاب Grades 11، 12 من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021 (وليس بأثر رجعي).

وشدد الوزير على أنه يسمح لطلاب 12 ،11 Grades بالـ matching أو الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة.

ولن يعتد بامتحانات ال SAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

يمكنك الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي: "https:est.moe.gov.eg".

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