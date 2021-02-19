ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3753 شاحنة.وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 3070 طنا تشمل: 359 طن رمل و2711 كلنكر، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5969 طنا تشمل: 5000 طن خردة و118 طن حديد و851 طن سكر.وأوضحت الهيئة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 149 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( ملوخية، بطاطس، بسلة، فاصوليا، خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ليمون، بردقوش، فاصوليا بيضاء ) وفواكة ( فراولة، برتقال، يوسفي، بلح ومندرين ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، ألمانيا، انجلترا، بلجيكا، أوكرانيا، هولندا، الصين، سنغافورة، سلوفينيا، أمريكا، أسبانيا، روسيا، هونج كونج.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحاويات الوارد بلغ 416 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 245 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 77 ألفًا و453 طنًا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55 ألفًا و551 طنًا.