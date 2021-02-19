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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عضو بعلمية كورونا: «ريمدسفير» العلاج الأنسب للحالات الحرجة والمتوسطة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:13 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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عقدت أمس، جمعية شرق المتوسط للأورام، مؤتمرًا صحفيًا، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء، للحديث عن أورام الرئة وكيفية حماية مرضى الأورام من فيروس كورونا المستجد، وأفضل العلاجات المتاحة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن مناعة مريض الأورام أقل من الشخص العادي، وإذا أصيب بفيروس كورونا تزداد لديه احتمالية تعرضه للمضاعفات التي قد تودي بحياته.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، أن "ريمدسفير" هو العلاج الأنسب للحالات الحرجة والمتوسطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض أخرى، وهو الأنسب في الحالات البسيطة والمتوسطة لمن لديهم عوامل خطورة أخرى، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، او المصابين بأمراض مناعية، أو كبار السن.

وشدد " النادي" على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، حتى مع بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الجديدة.

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