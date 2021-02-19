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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لإنهاء المشروع القومي.. «الري» تواصل تأهيل ترع الغربية وكفر الشيخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تشهد الإدارات المركزية لوزارة الموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع تبطين وتأهيل الترع في مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، في وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.

وتواصل الإدارة العامة المتكاملة للموارد المائية والري بمحافظة الغربية، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة أبو وافي، التابعة لهندسة ري غرب المحلة برى الغربية، والتي تعد من أصعب الترع في التنفيذ نتيجة وجود قطاع كبير وجسور ضيقة وخط سكك حديدية وهو طنطا -المحلة من جانب، وطريق اسفلت وكتل سكنية من جانب اخر، مما دعا إلى إنشاء حوائط رأسية عند المزلقانات لحمايتها، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

كما واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، الجمعة، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل ترعة الوصلة الثانية، وتأهيل ترعة الجنابية الاولى اليسرى بطول 1.350 كيلو متر، وتأهيل ترعة الجنابية الثانية اليمنى بطول 1.600 كيلو متر، مع التأكيد على الجهاز الفني بسرعة تلافى بعض الملاحظات والالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة.

 من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري،  لـ " الدستور "، ان المشروع يهدف لزيادة عرض جسور الترع، الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، وإزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، و توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمالة اليومية العاملة بالمشروع، والعائد الإيجابي على الصحة العامة والبيئة نتيجة تبطين المجاري المائية.

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