موسكو تستهدف مواقع داعش في الرقة

نفذت المقاتلات الروسية عدة غارات جوية، على مواقع انتشار خلايا تنظيم داعش في محيط جبل البشري شرقي محافظة الرقة.واستهدفت الغارات بنحو 10 ضربات مواقع التنظيم، بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي في أجواء البادية السورية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.ونفذت الطائرات الحربية الروسية، أمس الخميس، عدة غارات على البادية السورية، وذلك بعد غيابها عن الأجواء 48 ساعة، ورصد المرصد السوري تحليق نحو 30 طائرة حربية روسية، قصفت بأكثر من 100 غارة عدة مناطق في بادية حماة وحمص والرقة ودير الزور.