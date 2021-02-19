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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «المصريين الأحرار»: تطوير قرى مصر مشروع القرن يقوده رئيس جرئ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مشروع الدولة المصرية لتنمية وتطوير القرى المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعد مشروع القرن الحالي يهدف تغيير ملامح الخريطة القروية في مصر ويحدث طفرة شاملة على كافة الأصعدة، ويمثل خطوة جريئة من قائد صاحب رؤية ثاقبة تخدم الشعب في ربوع الوطن.

وأضاف رئيس حزب "المصريين الأحرار" في تصريحات صحفية، أن البرنامج يستهدف جميع القرى المصرية التي يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع اجتماعيا، بهدف حقيقي من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القري مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.

وأوضح " خليل" أن الدولة تخوض تحدي حقيقي يخدم ما يزيد عن 55 مليون مواطن مصري بتطوير شامل وكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج في مدة زمنية وجيزة للغاية مما يدعو الجميع لتكاتف ودعم وتعزيز مسار الدولة لتحقيق تلك النقلة النوعية وغير المسبوقة، وتابع أن المشروع الرئاسي بأنه فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطني تلك القري، بالإضافة إلى الفرصة السانحة لكافة المصانع والشركات الوطنية في توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار على أن مصر تبني بسواعد أبنائها، ولزامًا على الجميع حسن استغلال الفرصة المثالية ولاسيما بأن المشروع كاملا يعتمد في كافة متطلباته على الصناعة الوطنية.

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