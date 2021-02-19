اعتقال تنظيم عصابي تركي بتهمة تهريب المخدرات لسوريا

أصدرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، قرارًا باعتقال 46 مواطنًا بتهمة تلقي الرشوة وتهريب المخدرات في 11 مقاطعة مختلفة بمحافظة أضنة التركية.ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت»، أعلنت فرق مكافحة التهريب والجريمة التابعة لمديرية أمن محافظة أضنة، أن الصادر بحقهم قرار الاعتقال حصلوا على أرباح غير عادلة مقابل كتابة وصفات طبية وأدوية غير رسمية لمرضي السرطان، وجرى إخفاء كميات من المخدرات في الأدوية المقررة لتهريبها لسوريا والعراق وأذربيجان وليس من أجل معالجة مرض السرطان.وداهمت فرق الأمن منازل 46 مواطنًا من بينهم نائب مدير المركز الصحي، و4 أطباء، وموظفان، و9 صيادلة، وآخرين في شركة أدوية.