فريق طبي بمستشفى قنا العام يستأصل ورم بقولون مريض

تمكن فريق طبى من قسم الجراحة العامة، بمستشفى قنا العام، من استئصال ورم بالقولون لمريض يعاني من أعراض مزمنة منذ 6 أشهر.كما تمكن الفريق الطبى، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من عمل وصلة للأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة للمريض، لإعادة الوضع لطبيعته بعد استئصال الورم.ضم الفريق الطبى المشرف على العملية الجراحية، كل من: الدكتور محمد القفاص، والدكتور محمود القهيوي أخصائيين الجراحة، والدكتور أحمد دردير، والدكتور عبد الرحيم محمد، نواب الجراحة العامة بالمستشفى. وإشراف عام من الدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام.قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المريض حضر للمستشفى بآلام شديدة، فتم عمل تحاليل واشعات وفحوصات متعددة، لخطورة الحالة، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة، وتجهيز المريض للعمليات، وتوفير مكان بالرعاية المركزة.وأضاف الديب، وأثناء الجراحة أجرى الفريق الطبى عمل استكشاف جراحي لانسداد معوي، تيبن وجود ورم بالقولون وتم استئصال الورم وعمل استكشاف جراحي لباقي الأمعاء، وعمل وصلة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.وأشار الديب، إلى أن المستشفى وفر الرعاية الطبية الكاملة للمريض بعد العملية وحجزه بالعناية المركزة لخطورة الحالة، مع متابعة دورية للمريض من قبل أطباء الجراحة والعناية المركزة.وكان المريض أحمد.ع.ر 26 عامًا، سائق توكتوك يعاني من آلام حادة بالبطن واضطرابات بالأمعاء منذ 6 أشهر، فحضر إلى مستشفى قنا العام الذى تعامل مع الحالة بشكل عاجل وبعد فحوصات وأشعة تم تجهيزه للعمليات وإجراء الجراحة.