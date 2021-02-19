الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين
الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:06 م
نضال ممدوحطباعة
تنظم مكتبة المصرية اللبنانية للنشر٬ في الثامنة من مساء الخميس المقبل٬ مناقشة لأحدث إصداراتها٬ رواية "كقطة تعبر الطريق"٬ للكاتب حاتم حافظ٬ وذلك عبر تطبيق زووم. ويناقش الرواية الروائي إبراهيم فرغلي٬ والناشرة نورا رشاد.
ينطلق حاتم حافظ في روايته الثانية "كقطة تعبر الطريق" من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته، تهاجر عالية رفقة طفلتها لتستقر في باريس مترجمةً أدبية لحساب إحدى دور النشر، حيث ستجد نفسها في مهمة لترجمة رواية عن جميع الأمكنة التي لم يعد لها وجود خارج ذاكرتها.
بالتقاطع مع عالية سيظهر "ميشيل"، الفرنسي، الذي سيتقاسم معها السرد في الجزء الأول من الرواية قدر ما يقتسم معها الحياة ومأزق الوجود، قبل أن يصبح كلاهما، رفقة شخصيات أخرى، موضوعًا للرواي العليم في الجزء الثاني، وحيث تحفل الرواية بمغامرة على مستوى التكوين والبنية والشكل الروائي، تضعها في مصاف الأعمال التي تقدم اقتراحات فنية طازجة وغير تقليدية في السرد المصري الجديد.
ينطلق حاتم حافظ في روايته الثانية "كقطة تعبر الطريق" من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته، تهاجر عالية رفقة طفلتها لتستقر في باريس مترجمةً أدبية لحساب إحدى دور النشر، حيث ستجد نفسها في مهمة لترجمة رواية عن جميع الأمكنة التي لم يعد لها وجود خارج ذاكرتها.
بالتقاطع مع عالية سيظهر "ميشيل"، الفرنسي، الذي سيتقاسم معها السرد في الجزء الأول من الرواية قدر ما يقتسم معها الحياة ومأزق الوجود، قبل أن يصبح كلاهما، رفقة شخصيات أخرى، موضوعًا للرواي العليم في الجزء الثاني، وحيث تحفل الرواية بمغامرة على مستوى التكوين والبنية والشكل الروائي، تضعها في مصاف الأعمال التي تقدم اقتراحات فنية طازجة وغير تقليدية في السرد المصري الجديد.