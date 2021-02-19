الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين

تنظم مكتبة المصرية اللبنانية للنشر٬ في الثامنة من مساء الخميس المقبل٬ مناقشة لأحدث إصداراتها٬ رواية "كقطة تعبر الطريق"٬ للكاتب حاتم حافظ٬ وذلك عبر تطبيق زووم. ويناقش الرواية الروائي إبراهيم فرغلي٬ والناشرة نورا رشاد.ينطلق حاتم حافظ في روايته الثانية "كقطة تعبر الطريق" من المأزق السوري، لينتشل بطلته "عالية" من تحت أنقاض البلد الذي دمرته الحرب، ويجعلها بطلة لروايته، تهاجر عالية رفقة طفلتها لتستقر في باريس مترجمةً أدبية لحساب إحدى دور النشر، حيث ستجد نفسها في مهمة لترجمة رواية عن جميع الأمكنة التي لم يعد لها وجود خارج ذاكرتها.بالتقاطع مع عالية سيظهر "ميشيل"، الفرنسي، الذي سيتقاسم معها السرد في الجزء الأول من الرواية قدر ما يقتسم معها الحياة ومأزق الوجود، قبل أن يصبح كلاهما، رفقة شخصيات أخرى، موضوعًا للرواي العليم في الجزء الثاني، وحيث تحفل الرواية بمغامرة على مستوى التكوين والبنية والشكل الروائي، تضعها في مصاف الأعمال التي تقدم اقتراحات فنية طازجة وغير تقليدية في السرد المصري الجديد.