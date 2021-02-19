بعد حلقة الفالانتين..من هو أسامة هيكل زوج الفنانة بشرى؟

في حلقة خاصة عن عيد الحب ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، قدم رجل الأعمال أسامة هيكل لزوجته الفنانة بشرى "بوكيه" ورد وخاتم ألماس، احتفالا بعيد الحب في مشهد في غاية الرومانسية بينهم، معترفًا بحبه لها منذ أن كان عمرهما 13 عامًا، ولكن القدر فرق الحبيبان ليلتقيا سويًا من جديد بعد فراق طويل.وفي هذه السطور نرصد لكم معلومات عن قصة الحب ومن هو أسامة هيكل.- بدأت قصة حبهما منذ أن كان عمر أسامة هيكل 13 عامًا، فأعجب بها ولكن كان الإعجاب من طرف واحد.- أعلنت بشرى خطوبتها على صديق مشترك بين العائلتين ما استقبله أسامة بالصدمة، عقب ذلك أعلن خطوبته في ذات اليوم.- تزوج أسامة هيكل وأنجب وكذلك بشرى ولكن القدر جمعهما مرة أخرى.- يعمل مدير مبيعات في إحدى شركات السيارات.- درس بالمرحلة الثانوية في مدرسة الليسيه بمنطقة الزمالك.- عضو اللجنة الفنية الرئيسية بالاتحاد المصري للسباحة.