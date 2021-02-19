رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد حلقة الفالانتين..من هو أسامة هيكل زوج الفنانة بشرى؟

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:05 م
أسامة هيكل و بشرى
أسامة هيكل و بشرى
شيماء دهب
طباعة
في حلقة خاصة عن عيد الحب ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، قدم رجل الأعمال أسامة هيكل لزوجته الفنانة بشرى "بوكيه" ورد وخاتم ألماس، احتفالا بعيد الحب في مشهد في غاية الرومانسية بينهم، معترفًا بحبه لها منذ أن كان عمرهما 13 عامًا، ولكن القدر فرق الحبيبان ليلتقيا سويًا من جديد بعد فراق طويل.

وفي هذه السطور نرصد لكم معلومات عن قصة الحب ومن هو أسامة هيكل.

- بدأت قصة حبهما منذ أن كان عمر أسامة هيكل 13 عامًا، فأعجب بها ولكن كان الإعجاب من طرف واحد.

- أعلنت بشرى خطوبتها على صديق مشترك بين العائلتين ما استقبله أسامة بالصدمة، عقب ذلك أعلن خطوبته في ذات اليوم.

- تزوج أسامة هيكل وأنجب وكذلك بشرى ولكن القدر جمعهما مرة أخرى.

- يعمل مدير مبيعات في إحدى شركات السيارات.

- درس بالمرحلة الثانوية في مدرسة الليسيه بمنطقة الزمالك.

- عضو اللجنة الفنية الرئيسية بالاتحاد المصري للسباحة.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

سيد عبد الحفيظ يحتوي ثورة علي معلول بسبب "تهمة التهرب"

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الصور

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يلتقي شباب مبادرة «YLY»

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

نماذج امتحانات الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

قيود جديدة في مومباي بالهند بعد تزايد إصابات كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح محاورات جوته مع إيكرمان وسوريت بالعربية

«عجائب وغرائب علمية» جديد كتاب اليوم الطبي

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين

مناقشات كتب وورش فنية بـ «ثقافة الجيزة»