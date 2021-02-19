مناقشات كتب وورش فنية بـ «ثقافة الجيزة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب بعنوان "الديمقراطية والبرلمان" للكاتب سامي مهران، تضمن المراحل التاريخية للبرلمان المصري منذ اصدار الخديوي إسماعيل في عام 1866 لأول لائحة برلمانية في مصر وحتى عصرنا الحالي.بينما عقدت مكتبة بولاق الدكرور ورشة حكي بعنوان "أهمية قبول الاخر"، كذلك ناقشت مكتبة الدقى كتاب بعنوان "الآلات والاختراعات"، دار حول السماعة الطبية وتاريخ اختراعها، بجانب ذلك ناقش بيت ثقافة اوسيم كتاب بعنوان "الأسرة في عالم متغير" للدكتورة سناء الخولي، تناولت أثر التكنولوجيا علي الأسرة والأطفال سلبا وإيجابا.وفي سياق متصل أقام مركز أحمد عرابي ورشة حكي بعنوان "طرق ترشيد استهلاك مياه"، بالإضافة إلي مناقشة كتاب بعنوان "حكايات الملك خوفو" للكاتبة علية توفيق، الذي دار حول هذا الملك الذي يعد من اهم ملوك الاسرة الرابعة وصاحب الهرم الأكبر بالجيزة، بينما أعد قصر ثقافة الجيزة بروفة للعرض المسرحي "تيل اويلين اشبيغل" تأليف غريغوري غورين وإخراج إبراهيم المهدي، بجانب تدريبات على الرقص الصعيدي، إلى جانب تنفيذ بيت ثقافة المنوات ورشة فنون تشكيلية بمناسبة عيد الحب باستخدام الألوان المختلفة، كما أقامت مكتبة الناصرية ورشة فنية لتعليم الرسم باستخدام الأقلام الرصاص.و نشرت الصفحة الرسمية للفرع فيديو ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم الوجه باستخدام الأقلام الرصاص قدمه قصر ثقافة 6 أكتوبر، إلى جانب فيديو لقصر ثقافة العياط، تضمن تعليم رسم المنظر الطبيعي باستخدام الوان الجواش، بالإضافة إلى فيديو تعليم رسم باقة من الزهور باستخدام الأقلام الرصاص قدمته مكتبة البحر الأعظم، كذلك تم تقديم فيديو لتعليم فن الأوريغامي نفذته مكتبة دور التربية الثقافية، مع باقة متنوعة من الأعمال الفنية لمواهب الصفحة.