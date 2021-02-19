«قصور ثقافة القليوبية» تنظم أنشطة وورش «أونلاين»

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها، قراءة في كتاب بعنوان "الحركة المصرية من أجل التغيير" تأليف أبو أدهم عبادة، من إصدارات الهيئة، يتناول الكتاب رؤية المؤلف في الحديث عن تاريخ حركة كفاية، والتخلص من حكم مبارك والتخلص من توريث الحكم، وكذلك التخلص من حكم الإخوان المسلمين، وتغيير الخطاب الديني، وتغيير أساليب الدراسة بحيث ترفع من شأن التصنيع، وإحياء موكب الفن، ودعم الوعي الصحي بما يعود بالنفع والصحة العامة، إلى جانب تنظيم نادي المرأة بالقصر لورشة تعليم كروشيه في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية.و عقد بيت ثقافة سنديون، قراءة في كتاب "الصديق أبو بكر" تأليف محمد حسين هيكل، يتناول الكتاب من هو أبو بكر الصديق، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو من أول المسلمين واكثرهم تضحية، وله مواقف عديدة يشهد لها التاريخ الإسلامي منها موقفه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في الناس وقال لهم أيها الناس من كان يعبد محمد فان محمد قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، تولى ابو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاد عده حروب ومنها حروب الردة وفتح فتوحات عديدة منها فتح العراق وفتح الشام، وله من المناقب الكثيرة منها جمع القرآن الكريم وكانت حكومة أبو بكر الصديق حكومة شورى وأسس إمبراطورية إسلامية عظيمة، كما نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم فن الأركت.في إطار النشاط أونلاين، قدم قسم المكتبات بالفرع محاضرة بعنوان "الثقة بالنفس" بصوت هبة عبدالرؤوف، كما أعد بيت ثقافة طوخ ورشة حكي بعنوان "الأمانة" تأليف وصوت سليمان الزهيري، بينما قدمت مكتبة باسوس ورشة حكي لكتاب "مهرجان القراءة للجميع" بصوت غادة مجدي، بجانب ذلك نظم نادي المرأة بقصر ثقافة كفر شكر ورشة إعادة تدوير للخامات البيئية المتوفرة والقابلة للاستخدام، تنفيذ أسماء محمد، إلى جانب تنفيذ بيت ثقافة الخانكة لورشة رسم وتلوين للأطفال، فيما أقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.