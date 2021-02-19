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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة المنيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث أعد قصر ثقافة المنيا من خلال أنشطة الأونلاين محاضرة تثقيفية بعنوان "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع جمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا، قدمتها لمياء الطراوى مدير برامج بالجمعية، كما قدم نادى أدب القصر لقاء أدبى لأعضاء النادى بعنوان "مفهوم الحب عند شعراء المنيا" وشارك فى اللقاء نخبة من المبدعين والشعراء منهم على محيى، سعيد عوض، زينب السعيد، مصطفى سيد، محمود أحمد درويش، كريم أمام، كرم فؤاد، بالإضافة إلى مسابقات وفوازير فى المعلومات العامة مع زينب ماضى والطفلة شهندة بمكتبة الطفل بالقصر، ونظمت جمعية رواد قصر ثقافة مغاغة لقاء حوارى بعنوان "توحيد الصف لمواجهة الافكار الهدامة"، شارك فيها كل من الدكتور نصر الدين عبد العظيم، بهاء الدين ذكريا سعد ودار الحوار حول ضرورة محاربة الفكر الهدام ونشر قيم التسامح والأفكار الإيجابية وبث روح المواطنة وقبول الأخر.

ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "التلوث الإعلامي والثقافي" تأليف هشام الصياد والذي يتناول دور الإعلام وأدواته المختلفة في تشكيل الوعي والفكر والأخلاق والأثار السلبية لها والتي وصلت لدرجة تلويث الفكر خاصة مع الغزو الثقافي والإعلامي الغربي ومع وسائل التواصل الحديثة والتقدم في وسائل الإتصال والإعلام والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، بجانب مناقشة كتاب بعنوان "المرأة في عصر الديمقراطية" تأليف إسماعيل مظهر، ويتناول الكتاب دور المرأة في المجتمع منذ العصور القديمة وكيف تمتعت بحقوقها في مصر الفرعونية والظلم الذي تعرضت له في اوروبا في العصور الوسطى، ومجئ الاسلام وحفاظه على حقوق المرأة والتأكيد على دورها الهام في المجتمع الى جانب الرجل ووضع المرأة وحقوقها في العصر الحديث، ناقشه حمادة عبد الرحمن.

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